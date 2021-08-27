Нью-Дели, 27 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Власти индийского штат Керала пытаются использовать пандемию коронавируса в своих политических целях вместо того, чтобы бороться с ней. Об этом 27 августа заявил государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран, передает ИА «Красная Весна».

Gwydion M. Williams Пандемия коронавируса в Индии

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"Правительство штата вместо того, чтобы использовать научные методы для сдерживания распространения, пытается использовать пандемию в политических целях. Я настоятельно призываю его следовать рекомендациям Индийского совета национальных исследований», — приводит его слова газета Hindustan Times.

Помимо того, Муралидхаран указал, что планы властей Кералы ограничиться домашним карантином потерпели провал.

Отметим, власти Кералы были обвинены в резком росте случаев заражения SARS-CoV-2 после фестиваля Онам, отмечавшегося на прошлой неделе, когда, несмотря на связанные с пандемией запреты, толпы людей собрались на различных базарах для подготовки к празднику.