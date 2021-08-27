Мельбурн, Австралия, 27 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Полиция штата Виктория (юго-восток Австралии) 27 августа опубликовала фотографии пяти мужчин, которых они намерены разыскать и допросить в связи с протестами против локдауна в столице Мельбурне в минувшие выходные. Тогда в ходе беспорядков были ранены 20 полицейских. Об этом 27 августа сообщил телеканал Nine News.

Robert Bonet Протест

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Отмечается, что девяти полицейским после столкновения с дебоширами пришлось обратиться за помощью к медикам. Одному из стражей правопорядка после произошедшего потребовалась операция.

«Несколько полицейских подверглись нападению во время акции протеста, в том числе несколько человек нападали на офицеров и в некоторых случаях били их кулаками», — говорится в заявлении полиции Виктории, опубликованном 27 августа.