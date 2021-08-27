Веллингтон, 27 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. За последние сутки в Новой Зеландии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. В то же время правительство страны объявило о продлении общенационального локдауна. Об этом 27 августа сообщил австралийский телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество выявленных случаев заражения в стране составляет 347. В Окленде, центре нынешней вспышки, зарегистрировано 333 случая, а в столице страны Веллингтоне — 14 случаев.

Было также подтверждено, что локдаун четвертого уровня сохранится в Окленде и на севере страны еще в течение двух недель. Все остальная территория Новой Зеландии к югу от Окленда перейдет на локдаун третьего уровня в полночь 31 августа.

При локдауне третьего уровня будет разрешена еда на вынос с бесконтактной оплатой, онлайн-заказы смогут охватывать покупку всех предметов первой необходимости. Мясным и овощным лавкам снова будет разрешено открыться. Торговая деятельность и строительные работы могут продолжаться, если они будут осуществляться при соблюдении социальной дистанции.