Новосибирск, 27 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 августа, за минувшие сутки выявили 174 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 177 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 44 года, 55 лет, 65 лет, 66 лет, женщины в возрасте 59 лет, 66 лет, 69 лет, 75 лет, 81 год. Всего в регионе умерли 2616 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 165 человек, на ИВЛ — 17 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 57 806 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4440 детей; 47 437 пациентов выздоровели (+119 за сутки).