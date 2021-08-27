Москва, 27 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Сегодня, 27 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,3% и готовясь к главному событию этой недели, а возможно и главному событию всего лета 2021 года, выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

ИА REGNUM Рубль

«Всю неделю на рынке преобладала убежденность в том, что Пауэлл не станет объявлять сроков сворачивания программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц как минимум до сентября 2021 года.

Однако после серии выступлений представителей ФРС в более «ястребином» стиле, уверенность в мягкости главы ФРС, значительно снизилась.

Выросшую неопределенность хорошо видно и по негативной динамике американского фондового рынка, индекс S&P 500 вчера, 26 августа, упал на 0,58%, высокотехнологичный Nasdaq 100 на 0,6%, а индустриальный Dow Jones на 0,54%.

И по сегодняшним торгам в Азии, где у фондовых индексов не было единого направления, а азиатские валюты преимущественно снижались к доллару США.

Выступление Джерома Пауэлла пройдет 27 августа августа, начало запланировано на 17:00 по мск, и до этого момента, любые движения рынка будут восприниматься как ложные, основанные исключительно на высоком нервном напряжении.

Поэтому лучше не обращать на них внимание, а после выступления главы ФРС, сконцентрироваться на технических ориентирах. Дневной торговый диапазон на сегодня — 73,70−74,60 за доллар США, выйти за его границы вряд ли удастся», — считает эксперт.

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