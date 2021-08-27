Тбилиси, 27 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 42 744 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4031 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 27 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 536 202 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 473 502 победили инфекцию, в том числе 4584 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7101 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 73 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7493 пациента, в оборудованных гостиницах — 3205.

Днём ранее в Грузии после проведения 43 653 тестов выявили 4128 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 5611 человек, умерли за сутки 79 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии в последние дни наблюдается постепенное снижение числа выявленных в сутки случаев заражения коронавируса. При этом растёт количество пациентов в ковидных госпиталях.