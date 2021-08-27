Берлин, 27 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Несмотря на то, что немецкий бундестаг принял решение о сохранении статуса «эпидемической ситуации национального значения», которое является оправданным, консенсуса по нему больше нет. Такое мнение 26 августа высказал немецкий обозреватель Йост Мюллер-Нойхоф, передает ИА «Красная Весна».

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Как отметил в газете Tagesspiegel журналист, парламентская резолюция о «эпидемической ситуации национального значения», которая была принята 25 августа, укрепляет режим связанных с пандемией ограничений, от которого «многие граждане устали».

При этом Мюллер-Нойхоф указывает, что, по его мнению, это было правильным решением, несмотря на возражения «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), так как «если бы Зеленые и СвДП несли ответственность за правительство, то они, вероятно, увидели бы это так же».

Также он отмечает, что в данный момент речь идет об избирательной кампании, и «поэтому возникает соблазн превратить настроение (усталости от ограничений — ред.) в голоса».

«Широкий консенсус, который до сих пор поддерживал политику пандемии, рушится на глазах у электората», — написал в своем материале журналист.

Отметим, по состоянию на 24 августа в Германии было полностью привито от COVID-19 59% населения (49,4 миллиона человек), в первую дозу вакцины получили 63,9% (53,5 миллиона человек) жителей страны.