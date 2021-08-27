Канберра, 27 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Австралийской столичной территории зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом, 15 из которых связаны с известными цепочками заражения. Более того, выступая на пресс-конференции 27 августа, глава столичного правительства Эндрю Барр объявил об ужесточении правил для работы частных предприятий, передает канал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, за последние 24 часа в столице Австралии было проведено около 3 500 тестов. За последние два дня из режима самоизоляции вышли около 7 500 человек.

Он добавил, что правительство Канберры внесло некоторые незначительные изменения в распоряжения в области общественного здравоохранения, которые обяжут малые предприятия иметь максимум двух человек в своих помещениях.

Таким образом, в ночь на 28 августа такие предприятия, как хозяйственные магазины, зоомагазины и магазины канцелярских товаров, должны работать только по принципу заказ-доставка с бесконтактной оплатой.