Сидней, Австралия, 27 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) выявили 882 новых случая заражения SARS-CoV-2 и еще два случая смерти в результате заболевания. Выступая на пресс-конференции 27 августа, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян также представила долгожданный план по возвращению учащихся в школы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Бережиклян заявила, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 вакцинированы более 143 тысяч человек, что является «фантастической цифрой».

Премьер-министр штата объявила, что ученики вернутся в школы только с 25 октября, а экзамены для поступления в вузы будут перенесены на 9 ноября. До конца октября школьники продолжат начало учебного года дистанционно.

«Мы просим всех, кто работает в школе, пройти вакцинацию до 8 ноября», — призвала Бережиклян.