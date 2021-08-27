Канберра, 27 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Самый крупный авиаперевозчик Австралии Qantas планирует возобновить международные рейсы из страны в декабре 2021 года. Однако отправлять рейсы компания будет далеко не во все страны. Это будет зависеть от охвата вакцинации в стране назначения. Об этом 27 августа сообщил телеканал Nine News.

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В авиакомпании заявили, что первоначально Qantas восстановит авиасообщение со странами с высоким уровнем вакцинации, такими как Великобритания, США, Сингапур, Канада и Япония.

Отмечается, что Quantas не осуществляла международные перевозки пассажиров, за исключением ремонтных рейсов с марта 2020 года. Австралия наряду с Новой Зеландии являются одними из немногочисленных стран на фоне пандемии коронавируса, где правительства ограничили не только рейсы на свою территорию, но и те, которые вывозят пассажиров в другие страны.