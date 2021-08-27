Канберра, 27 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Австралии с 13 сентября вакцина от COVID-19 производства Pfizer станет доступной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом 27 августа в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Грег Хант, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Это решение основано на том факте, что с 9 августа мы начали вакцинацию детей с ослабленным иммунитетом, детей из числа коренного населения и детей из отдаленных общин», — заявил Хант.

«Важно то, что это означает, что мы в состоянии гарантировать, что все дети и все семьи, которые хотят привить своих детей в возрасте от 12 до 15 лет, смогут сделать это уже в этом году», — добавил министр.

Вакцина Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет будет доступна по «обычным каналам», включая службы здравоохранения, контролируемые сообществами коренных народов, пункты вакцинации под контролем федерального правительства, а также сеть терапевтов.