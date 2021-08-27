Берлин, 27 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Из-за пандемии коронавируса немецкие школьники значительно хуже подготовились к учебе. Такое мнение 27 августа высказал социолог, эксперт по образованию из Оснабрюка (Германия) Аладин Эль-Мафаалани, передает ИА «Красная Весна».

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По словам эксперта, которые приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland (Rnd), в нынешнем году дети, который пойдут в первый класс школы, будут гораздо хуже по сравнению с другими годами подготовлены, так как из-за связанных с пандемией ограничений они мало ушли вперед в изучении языка и имели недостаточное количество физической активности.

Кроме того, он указал, что начальные школы сильнее страдают от связанных с коронавирусом ограничений, так как дети в них должны были изучить базовые техники чтения, письма и арифметики.

«Если они преподаются в кризисном режиме, дистанционно и виртуально, то это большая проблема», — подчеркнул педагог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензенской области определили формат проведения 1 сентября, который в этом году пройдет как обычно.