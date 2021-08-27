Варшава, 27 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Польше в настоящее время фиксируется самый высокие уровень заражений коронавирусом за последние несколько месяцев. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска 27 августа во время интервью Polskie Radio.

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«Всю текущую неделю мы фиксируем около 200 или даже больше новых заражений в сутки. Такого не было на протяжении всего лета — уровень заражений был ниже даже в конце весны. А по сравнению с прошлой неделей уровень заражений повысился на 27%. Это очень тревожная информация. Мы видим, что четвертая волна набирает обороты», — заявил Краска.

По мнению чиновника, пик четвертой волны в Польше придется на осень текущего года. Вероятно, в октябре или ноябре, как и в прошлом году во время второй волны.

«Единственный выход, который поможет нам как можно легче перенести новую волну — это вакцинация. Даже если вакцинированные заражаются коронавирусом, они его легче переносят», — добавил он.