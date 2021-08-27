Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. На пределе человеческих возможностей продолжают работать медики в Ростовской области. Причиной этому является увеличение числа пациентов с COVID-19 и рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 27 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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В пример приведена ситуация, сложившаяся в Батайске, где сохраняется повышенная нагрузка на врачей.

«Медицинский персонал делает всё возможное для помощи пациентам. Работа по ликвидации дефицита врачей проводится по нескольким направлениям. В частности, привлечены к работе два ординатора-целевика. [Вакцинация] поможет снизить нагрузку на медицинский персонал, уменьшить количество пациентов, и даст возможность медикам работать не на грани возможностей», — уточнили в пресс-центре.

В настоящее время срок ожидания медицинской помощи батайчанам на дому сократился до одного дня. Принятые вызовы на дом после 11:00 мск обслуживаются на следующий день.