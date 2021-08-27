Новосибирск, 27 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Более 60% работников школ и детских садов Новосибирска за последние полгода сделали прививку от коронавируса. Около 16% педагогов получили медотвод от прививки.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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«Количество вакцинированных сотрудников образовательных организаций и имеющих медотвод от вакцинации по хроническим заболеваниям, в том числе переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, составляет 65,6%», — об этом «Сиб.фм» сообщили в мэрии города.

В городской администрации уточнили, что число постоянных медотводов среди работников детских садов и школ составляет 5,9% от штатной численности.

В мэрии уточнили, что вакцинация педагогов носит добровольный характер.