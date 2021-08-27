Москва, 27 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Высказывание президента Украины Владимира Зеленского «Киевская Русь — это мать нашей истории» на сайте cont.ws иронично прокомментировал Олег Стародубцев. В своей статье «Разберёмся с их матерью» он, в частности, заметил:

President.gov.ua На Украине

«А ведь прав чертяка! Сам того не ожидая, самую суть-то и выцепил! Киевская Русь — мать ИХ истории. Насмотрелся ЗеВолдимир мультиков от 95-го квартала».

Автор напомнил, что сам термин «Киевская Русь» — это результат научного конструирования и прошёл следующие этапы:

«Первое. Первый ректор киевского императорского университета Михаил Максимович в 1837 году придумал этот термин, чтобы отделять разные части русского государства друг от друга (Новгородская Русь, Киевская Русь, Владимирская Русь, Галицкая Русь и так далее). Но на Руси в те времена была лествичная система престолонаследия, которая предполагала передачу наследных прав сперва по горизонтали — между братьями, от старших к младшим до конца поколения, а лишь затем по вертикали — между поколениями, вновь к старшему из братьев младшего поколения. Таким образом, «губернаторы» тех времён постоянно переезжали из города в город со своими администрациями (дружинами), некоторые из них, наиболее зрелые, добирались до Киева, города, стоящего на торговых путях и оттого, наиболее богатого.

Все князья Рюриковичи считались братьями (родичами) и совладельцами государства и всей страны, видимо, поэтому территориальный смысл разделения русских земель, предложенный Максимовичем, не прижился.

Второе. Позднее, в 50−60-е годы, такие авторитетные русские историки, как Погодин, Соловьёв, Ключевской, стали использовать термин «Киевская Русь» в строго хронологическом смысле, отделяя домонгольский период истории Руси и послемонгольский, введя при этом сугубо научный термин Московская Русь. Таким образом, ГОСУДАРСТВА Киевская Русь никогда не существовало, СЛЕДОВАТЕЛЬНО — матери на самом деле НЕ БЫЛО, а значит, и истории НЕТ, а то, что есть, выстроено на термине, введённом в оборот менее двухсот лет назад.

При этом сам этот термин в то время не использовался представителями украинствующей историографии — тот же Грушевский, творивший ИХ историю в начале ХХ века, термин «Киевская Русь» не употреблял.

Третье. В советское время в среде историков возникает ещё несколько названий древнерусского государства, и наиболее ходовыми были «Империя Рюриковичей» и «Киевская Русь» за авторством академика Грекова в работах 30-х годов, и особенно после выхода его исторических трудов 1939 года «Киевская Русь» и «Культура Киевской Руси» 1944 года.

А так как Борис Греков во время Сталина фактически возглавлял советскую историческую школу, то именно благодаря товарищу Сталину в исторической науке и закрепился термин «Киевская Русь» как название домонгольского периода, который был подхвачен авторами школьных и вузовских учебников СССР, а термин «Империя Рюриковичей» канул в Лету — не утвердил его Иосиф Виссарионович. Выходит, что политическое украинство не только в материальном плане, но и в ментальном пытается паразитировать на том, что создал Сталин, однако, не забывая его проклинать на каждом шагу более всех других», — пишет Олег Стародубцев.

По его словам, из сугубо искусственного научного конструкта украинские националисты и сочиняют весь этот свой псевдоисторический бред в попытке приватизации русской истории, подгонки её под свои политические и, самое главное, националистические интересы, дабы быть единственными и неповторимыми наследниками «Киевской Руси».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что для украинских «элит» слово «Украина» священно, так как в их сознании оно происходит от слова «украсть» — единственного навыка, которым они овладели в совершенстве, написал «ВКонтакте» Владимир Рогов.

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