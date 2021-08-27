Тирасполь, 27 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В ходе 600 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 43 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Egov-buryatia.ru Инфекционная койка для госпитализации пациентов с COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 961 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 217 человек, в том числе 39 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1268 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 708 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 73 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 43 человека. Умер за сутки один пациент с COVID-19.

Стоит отметить, в Приднестровье продолжают действовать карантинные меры. В торговых помещениях допускается ограниченное число посетителей, требуется соблюдать социальную дистанцию, действует масочный режим.