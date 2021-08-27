Воронеж, 27 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Воронежской области всех детей, которым поставлен диагноз «внебольничная пневмония», будут обследовать на вирус гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 26 августа.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Он предложил с 1 сентября организовать проведение лабораторного обследования на вирусы гриппа всех детей с диагнозом «внебольничная пневмония». Губернатор Александр Гусев предложение поддержал.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние две недели в Воронежской области отмечается рост заболеваемости ковидом среди детей — на их долю в структуре заболеваемости приходится уже 11,1%.