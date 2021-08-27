Токио, 27 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Введение жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса на территории Японии не позволяют конституция и законы страны, из-за чего японский премьер-министр Ёсихидэ Суга отклонил возможность введения полной изоляции в городских районах страны. Об этом 27 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в Японии

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"Это будет сложно сделать, если только мы не преодолеем конституционные препятствия. Свое заявление я сделал исходя из понимания, что это будет нелегко в соответствии с действующими законами», — заявил он на пресс-конференции вечером 25 августа, передает The Mainichi.

Таким образом глава японского правительства прокомментировал вопрос о том, почему он ранее заявлял о том, что применяемые другими странами блокировки городов в рамках мер борьбы с COVID-19 «не подходят Японии».

Отметим, по состоянию на 26 августа в Японии было выявлено за все время пандемии свыше 1,394 млн случаев заражения SARS-CoV-2 при более чем 15 тыс. скончавшихся от COVID-19.