Воронеж, 27 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Воронежской области фиксируется рост заболеваемости СOVID-19 среди детей, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперштаба 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным управления Роспотребнадзора, в целом за последнюю неделю в регионе заболеваемость ковидом снизилась на 1%. При этом среди заболевших выросло число случаев с симптомами ОРВИ, до 81,7%, до 17,9% снизилось число случаев пневмонии. Основная часть заболевших — это активные взрослые от 18 до 65 лет.

В то же время за последние две недели в регионе наблюдается рост заболеваемости ковидом среди детей — если раньше их число составляло 8,6% от общего числа заболевших, то теперь 11,1%.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 116 239 случаев заражения, выздоровели 101 915 человек, 4 966 скончались. Ежесуточн в регионе подтверждают по 460 новых случаев заражения коронавирусом.