Минск, , 09:49 — REGNUM Сотрудничество Белоруссии и Молдавии имеет под собой прочный фундамент. На это в поздравительной телеграмме, направленной президенту Молдавии Майе Санду по случаю Дня независимости республики, указал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что за 30 лет суверенитета Молдавия преодолела непростой путь становления и «добилась заметных успехов в укреплении государственности, проведении социально-экономических преобразований, повышении уровня благосостояния своих граждан».«Заложен прочный фундамент многогранного и эффективного белорусско-молдавского сотрудничества, основанного на исторически сложившихся отношениях дружбы, понимании и взаимной поддержке наших народов», — подчеркнул президент Белоруссии, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко выразил искреннюю надежду на то, что «некоторая разность приоритетов и векторов развития не помешает Минску и Кишиневу продолжить конструктивный и плодотворный диалог, руководствуясь в первую очередь подлинными интересами белорусов и молдаван».

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