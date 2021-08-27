Минск, 27 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Сотрудничество Белоруссии и Молдавии имеет под собой прочный фундамент. На это в поздравительной телеграмме, направленной президенту Молдавии Майе Санду по случаю Дня независимости республики, указал белорусский лидер Александр Лукашенко.

ИА REGNUM Лукашенко

Глава государства отметил, что за 30 лет суверенитета Молдавия преодолела непростой путь становления и «добилась заметных успехов в укреплении государственности, проведении социально-экономических преобразований, повышении уровня благосостояния своих граждан».«Заложен прочный фундамент многогранного и эффективного белорусско-молдавского сотрудничества, основанного на исторически сложившихся отношениях дружбы, понимании и взаимной поддержке наших народов», — подчеркнул президент Белоруссии, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко выразил искреннюю надежду на то, что «некоторая разность приоритетов и векторов развития не помешает Минску и Кишиневу продолжить конструктивный и плодотворный диалог, руководствуясь в первую очередь подлинными интересами белорусов и молдаван».