Баку, 27 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 26 августа выявили 3714 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 17 247 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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За время пандемии в республике выявили 405 542 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 353 140 человек, в том числе 2470 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 46 968 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5434 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 31 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3583 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 17 835 тестов. Выздоровевшими медики признали 2216 человек. Скончались 33 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане начали прививать жителей станы третьей дозой вакцины от COVID-19. Её предлагают медикам, лицам старше 60 лет и тем, у кого ослабленный иммунитет.