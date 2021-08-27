Астана, 27 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области, сообщили 27 августа в пресс-службе оборонного ведомства.

Gov.kz Нурлан Ермекбаев

«Министр обороны готов подать в отставку, но решение будет принимать руководство страны», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что Ермекбаев в настоящий момент сконцентрирован на ликвидации последствий взрывов. После стабилизации ситуации министр готов написать прошение об отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов на складах боеприпасов в Казахстане произошла 26 августа. Военнослужащие погибли при ликвидации ЧП. Погибли не менее пяти человек, пострадали по меньшей мере 90 человек, включая 49 сотрудников МЧС.

Осколки от взрывов на объекте разлетались на расстояние 2 км. По предварительной информации, на складе хранилось свыше 500 тонн тротила.

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