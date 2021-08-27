Буэнос-Айрес, 27 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес в рамках расследования инцидента с празднованием дня рождения первой леди страны Фабиолы Яньес в строгий карантин предложил пожертвовать половину своей зарплаты исследовательскому институту в качестве компенсации. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского лидера.

Twitter.com/alferdez Альберто Фернандес

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«Президент Альберто Фернандес сегодня лично и без адвоката предстал перед органами правосудия, чтобы предложить в качестве возмещения возможного вреда пожертвования Институту Мальбран в размере половины зарплаты, которая будет перечисляться четыре месяца подряд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее стало известно, в СМИ были опубликованы фотографии, сделанные 14 июля 2020 года из президентской резиденции — в день рождения Фабиолы Яньес. На снимках видно, как Фернандес, Яньес и ещё около десятка человек празднуют день рождения первой леди, несмотря на строгие карантинные меры, действующие на тот момент в стране. Аргентинская прокуратура уже начала предварительную проверку по данному факту.

Сам Фернандес уже подтвердил подлинность фотографий, а также признал, что Яньес пригласила гостей на свой день рождения.