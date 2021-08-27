Карасук, Новосибирская область, 27 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка 2018 года рождения — по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трактор

Предварительно установлено, что накануне вечером, 26 августа, тракторист косил траву на обочине дороги в городе Карасуке. В ходе выполнения работ он «причинил повреждения малолетнему», который находился на обочине дороги. Ребёнок погиб на месте.

В настоящее время устанавливаются причины и условия произошедшего.