Новосибирск, 27 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта», как и другие штаммы, сохраняет жизнеспособность в воде до 72 часов. Это выяснили специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», пишет 27 августа газета «Известия».

(сс) dimitrisvetsikas1969 Море

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В 2020 году учёные изучали, как влияет на вирус SARS-CoV-2 нахождение в питьевой дехлорированной и морской воде. В этом году исследование повторили для штамма «Дельта».

В лаборатории вирус помещали в образцы, имитирующие морскую воду разной солёности. Вне зависимости от солёности при температуре 24−28 градусов вирус оставался активным на протяжении 48 часов. Для питьевой воды этот период составил 72 часа.

«Отличий в динамике инактивации в воде у варианта «дельта» не выявлено», — рассказали изданию в «Векторе».

По словам учёных, чем вода холоднее, тем жизнеспособность SARS-CoV-2 выше. Однако по-прежнему нет доказательств того, что вирус, живущий в воде более двух суток, поразит человека, который купается в реке или море.

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