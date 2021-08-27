Токио, 27 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Асташов установил новый мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров, показав время 1 минуту 5,843 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Асташов завоевал золотую медаль Параолимпийских игр на дистанции 3000 метров.

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