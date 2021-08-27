Сухум, 27 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили медики в Абхазии в течение суток 26 августа в результате 316 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 238 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 61 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 24 819 носителей SARS-CoV-2. Из них 20 508 признаны выздоровевшими, в том числе 201 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 370 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки таких случаев не выявили.

Днём ранее в Абхазии выявили 139 новых носителей коронавируса в результате 510 исследований. Выздоровевшими медики признали 143 человека, скончался один пациент с COVID-19.