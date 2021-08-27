Астана, 27 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате взрывов на складах боеприпасов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба министерства обороны республики.

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Ранее сообщалось о четырёх погибших. Это военный прокурор южного региона в звании полковника, сержант и ефрейтор, а также гражданский служащий военизированной охраны.

Пятый погибший — старшина контрактной службы, 29-летний Еркин Надирбеков. Он руководил пожарной командой непосредственно на месте взрыва.

«Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений», — уточнили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 августа стало известно о пожаре на складе воинской части, где хранились инженерные боеприпасы. Произошло по меньшей мере десять взрывов, пострадали около 90 человек, включая 49 спасателей.

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