Сеул, 27 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Солдат армии Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск и одного представителя военно-морских сил.

Известно, что трое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 52.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1601. Из них 1555 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1841 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 245 158.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 1,8 тыс. зараженных коронавирусом