В ВС Южной Кореи за сутки выявили четыре носителя коронавируса
Сеул, 27 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск и одного представителя военно-морских сил.
Известно, что трое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 52.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1601. Из них 1555 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1841 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 245 158.
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