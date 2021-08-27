Бикин, Хабаровский край, 27 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Бикине Хабаровского края возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

ДТП

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Установлено, что водитель автомобиля находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на 9-летнего ребёнка. Мальчик в дневное время шёл по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений он погиб на месте.

Виновник ДТП задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Республики Алтай Горно-Алтайске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 12-летняя девочка.