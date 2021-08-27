Москва, 27 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Москве число горожан, записывающихся к врачам поликлиник онлайн, увеличилось до 75%. Онлайн-запись к врачу стала самым востребованным сервисом, сообщается на портале мэра столицы.

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Так, в январе-августе 2020 года доля записей через интернет составляла 53%. Количество горожан, которые записываются к врачу онлайн, ежегодно увеличивается на 10%.

Чаще всего москвичи пользуются мобильными приложениями «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», а также порталами mos.ru и «ЕМИАС.ИНФО».

Как сообщало, в Москве запись к врачу в столичных поликлиниках в режиме онлайн стала самой популярной среди горожан.

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