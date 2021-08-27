Джакарта, 27 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. По данным министерства иностранных дел Индонезии, коронавирусу за границей подверглись 103 индонезийских гражданина, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом среди граждан Индонезии выявили в Германии.

Кроме того, ещё два гражданина Индонезии умерли от COVID-19 в Германии.

Общее количество граждан Индонезии, заразившихся коронавирусом за рубежом, составляет 5766. Ещё 236 человек умерли, а 666 граждан находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 33 357 249 граждан.