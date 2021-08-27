Астана, 27 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Умышленный поджог мог стать причиной взрыва и пожара на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана. Об этом министр обороны страны Нурлан Ермекбаев сообщил 27 августа на брифинге.

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Он отметил, что в причинах произошедшего разбирается оперативно-следственная группа. Есть несколько различных предположений, включая диверсию.

«Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», — сказал Ермекбаев.

Министр уточнил, что всего произошло более десятка взрывов относительно небольшой мощности. Промежутки времени между ними были различными.

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов на складах боеприпасов в Казахстане произошла 26 августа. Четверо военнослужащих погибли при при ликвидации ЧП. Пострадали по меньшей мере 90 человек, включая 49 сотрудников МЧС.

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