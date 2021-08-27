Кишинёв, 27 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 26 августа выявили 497 случаев заражения коронавирусом в ходе 6311 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 266 314 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 256 283 человека, в том числе 292 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 904 пациента с COVID-19, из которых 43 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6384 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 559 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6260 тестов. Выздоровевшими врачи признали 267 человек, скончались шесть пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии непривитых учителей с 1 сентября обязали сдавать каждые 14 дней тест на коронавирус. Оплачивать исследование им придётся из своего кармана.