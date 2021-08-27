Братислава, 27 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Четыре летальных исхода среди лиц, имевших побочные реакции от прививки против коронавирусной инфекции, были зарегистрированы в Словакии с начала массовой вакцинации. Об этом 26 августа сообщил на своем сайте словацкий фармрегулятор.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В двух случаях речь идет о вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, еще один связан с вакциной Pfizer, а другой — с Moderna. Всего в республике зафиксировали 8286 обращений по поводу побочных реакций от прививок против COVID-19.

У 890 пациентов, включая четырех скончавшихся, осложнения носили серьезный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа агентство Yonhap News распространило информацию о том, что в Южной Корее число умерших после вакцинации от коронавирусной инфекции достигло 502.