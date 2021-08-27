Москва, 27 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. По итогам дня 26 августа нефть сорта Brent подешевела на 0,61%, до $71,42. На американской сессии цена опускалась до $70,63 на фоне укрепления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть

Американец получил поддержку от данных по ВВП США за II квартал, а также заявлений двух представителей FOMC Джtеймс Булларда и Эстер Джордж.

Они выступают за сворачивание программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц, так как экономика восстановилась до целевых уровней.

Сегодня, 27 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,79 (+0,52%). Основные валюты на валютном рынке показывают смешанную динамику.

Повышенная волатильность ожидается в 17:00 по мск во время выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоул.

Из-за всплеска новой волны COVID-19 встреча пройдет виртуально. По техническому анализу покупатели готовы продолжать рост до $74.

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