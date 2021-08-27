Рубль устойчиво держится в диапазоне 73,50–74,50 за доллар
Москва, 27 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Рубль 26 августа торговался спокойно на европейской сессии и резко подешевел доллару США на вечерних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Американец получил поддержку от данных по ВВП США за II квартал, а также заявлений двух представителей FOMC Джеймса Булларда и Эстер Джордж.
По итогам дня рубль подешевел к доллару США и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,40%, до 74,23 руб., евро/рубль — на 0,21%, до 87,24 руб. Против британца рубль подорожал на 0,02%, до 101,75 руб.
Вторая оценка ВВП США во II квартале была пересмотрена в сторону повышения. Экономика США во II квартале 2021 года увеличилась на 6,6% в годовом исчислении. Первая оценка оценивала подъем на 6,5%.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в комментариях CNBC, что он хочет, чтобы сокращение покупок активов было завершено к I кварталу 2022 года.
Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что восстановление американской экономики достигло значительного прогресса, необходимого для начала сворачивания программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц.
Поскольку участники рынка ожидают выступления Джерома Пауэлла, то заявления Булларда и Джордж оказали заметную поддержку доллару.
Сегодня, 27 августа, на торгах Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Основные валюты показывают смешанную динамику. На утренней сессии курс доллара снизился до 74,19 руб.
Сегодня Пауэлл выступает в 17:00 по мск. Все ждут от него информации, когда ФРС начнет сокращать свои массовые покупки активов. Волатильность на глобальном и внутреннем валютном рынках ожидается высокая.
Даже сложно представить, где закроется сегодня индекс доллара, поскольку никто не знает, каким будет тонг главы ФРС США.
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