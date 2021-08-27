Москва, 27 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Рубль 26 августа торговался спокойно на европейской сессии и резко подешевел доллару США на вечерних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Американец получил поддержку от данных по ВВП США за II квартал, а также заявлений двух представителей FOMC Джеймса Булларда и Эстер Джордж.

По итогам дня рубль подешевел к доллару США и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,40%, до 74,23 руб., евро/рубль — на 0,21%, до 87,24 руб. Против британца рубль подорожал на 0,02%, до 101,75 руб.

Вторая оценка ВВП США во II квартале была пересмотрена в сторону повышения. Экономика США во II квартале 2021 года увеличилась на 6,6% в годовом исчислении. Первая оценка оценивала подъем на 6,5%.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в комментариях CNBC, что он хочет, чтобы сокращение покупок активов было завершено к I кварталу 2022 года.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что восстановление американской экономики достигло значительного прогресса, необходимого для начала сворачивания программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц.

Поскольку участники рынка ожидают выступления Джерома Пауэлла, то заявления Булларда и Джордж оказали заметную поддержку доллару.

Сегодня, 27 августа, на торгах Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Основные валюты показывают смешанную динамику. На утренней сессии курс доллара снизился до 74,19 руб.

Сегодня Пауэлл выступает в 17:00 по мск. Все ждут от него информации, когда ФРС начнет сокращать свои массовые покупки активов. Волатильность на глобальном и внутреннем валютном рынках ожидается высокая.

Даже сложно представить, где закроется сегодня индекс доллара, поскольку никто не знает, каким будет тонг главы ФРС США.

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