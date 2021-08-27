Астана, 27 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Не менее 90 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана, 27 августа сообщили в пресс-службе МЧС республики.

(сс) thomasstaub Взрыв

В числе пострадавших 49 сотрудников ведомства. Судьба еще нескольких человек, участвовавших в ликвидации последствий ЧП, не известна. В МЧС отметили, что огонь успел занять всю площадь склада, которая составляет 697 квадратных метров.

Кроме того, в сообщении говорится, что осколки от взрывов на объекте разлетались на расстояние 2 км. По предварительной информации, на складе хранилось свыше 500 тонн тротила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что в ходе ликвидации последствий ЧП на складе воинской части в Жамбылской области погибли четверо военнослужащих республики.