Бишкек, 27 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Новые правила проведения парламентских выборов в Киргизии вводятся в соответствии с указом президента Киргизии Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Согласно внесенным… изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, число депутатов в парламенте сокращается со 120 до 90 человек. Избираться в него будут как по спискам (54 мандата), так и по одномандатным округам (36 мандатов). Закон вступает в силу с 27 августа.

Ранее новая конституция была принята в Киргизии в ходе референдума в апреле 2021 года. В ней предусматривалось сокращение числа депутатов и новый порядок проведения парламентских выборов. Конституцию подписал президент Киргизии 5 мая 2021 года.