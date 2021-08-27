Вашингтон, 27 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Верховный суд США 26 августа отменил мораторий на выселение из арендованного жилья граждан, лишившихся средств на его оплату из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает портал Axios.

Boyko Blagoev Бездомный

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Мораторий на выселение ранее был продлён до 3 октября федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и поддержан администрацией президента США Джо Байдена. По мнению судей, данная исполнительная структура не имела полномочий на принятие такого решения без разрешения Конгресса США.

Верховный суд США «Одно дело, если бы Конгресс дал чёткое разрешение на это действие, которое было предпринято CDC. Но этого не произошло».

Напомним, что впервые CDC ввёл мораторий на выселение в сентябре 2020 года. Представители агентства аргументировали эту меру необходимостью борьбы с распространением COVID-19 и предотвращения бездомности во время пандемии. Действие моратория закончилось 31 июля. Перед уходом на летние каникулы американские законодатели так и не смогли согласовать свою позицию по данному вопросу. Своим решением Верховный суд поддержал требование Национальной ассоциации риелторов, считавшей мораторий незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена 23 августа, обратилась в Верховный суд США с просьбой оставить в силе мораторий на выселение должников из арендованного жилья в связи с пандемией COVID-19.