Центр вертолётостроения подал многомиллионный иск к Минобороны РФ
Москва, 27 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск от АО «Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова», которое входит в холдинг «Вертолёты России». Ответчиком в деле выступает Минобороны РФ, передаёт ИА REGNUM.
Иск поступил в суд 26 августа 2021 года. Сумма заявленных требований — 274 798 800 рублей.
Напомним, центр вертолётостроения был создан в 2019 году на базе двух предприятий холдинга — АО «Камов» и вертолётного завода Миля. Долю в компании имеет госкорпорация «Ростех», но её размер в отчётности не раскрывается. Официально предприятие ведёт историю с декабря 1947 года.
По открытым данным, центр был исполнителем более 400 контрактов на общую сумму свыше 14,4 млрд рублей.