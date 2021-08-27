Москва, 27 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск от АО «Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова», которое входит в холдинг «Вертолёты России». Ответчиком в деле выступает Минобороны РФ, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск поступил в суд 26 августа 2021 года. Сумма заявленных требований — 274 798 800 рублей.

По открытым данным, центр был исполнителем более 400 контрактов на общую сумму свыше 14,4 млрд рублей.