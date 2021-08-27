Макао, Китай, 27 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Объем розничных продаж в Макао во втором квартале 2021 года составил 20,70 млрд патак (около $2,58 млрд), что на 200% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Макао

Последний отчет Службы статистики и переписи населения Макао (DSEC) показал, что среди основных видов розничной торговли объем продаж наручных часов, часов настенных и ювелирных изделий, изделий из кожи и оборудования связи заметно вырос в годовом исчислении на 957,9%, 504,0% и 460,4% соответственно, в то время как объем продаж у супермаркетов снизился на 11,3%.

За первое полугодие 2021 года объем розничных продаж достиг 39,46 млрд патак, увеличившись на 118,4% в годовом исчислении. Кроме того, индекс объема продаж подскочил на 130,4%.

Объем розничных продаж во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% по сравнению с показателем в 18,76 млрд патак в первом квартале. Более того, индекс объема продаж вырос на 9,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

По сравнению со вторым кварталом 2021 года около 44,7% розничных торговцев прогнозировали вялый бизнес в третьем квартале, в то время как розничные торговцы, ожидающие стабильных показателей, и те, кто ожидает благоприятных перспектив, вместе составили 55,3%от общего числа. (1 патака равна $0,1246).