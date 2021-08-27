Веллингтон, 27 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 70 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Tākuta, Edward Hyde Флаг Новой Зеландии

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Отмечается, что все новые случаи выявлены на территории города Окленда. Сейчас в этом населенном пункте числится 333 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все зараженные в настоящее время находятся на карантине в изоляции.

Уточняется, что 19 заболевших находятся в стабильном состоянии в больницах, еще один находится в реанимации. Его состояние также оценивается как стабильное. В ведомстве добавили, что еще 14 инфицированных получают лечение в новозеландской столице Веллингтоне.