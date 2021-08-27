Токио, 27 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Параолимпийской деревне в Токио за последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 13 человек, спортсменов среди них нет. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба оргкомитета Параолимпиады.

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Среди тех, чьи тесты на выявление коронавирусной инфекции показали положительный результат — девять сотрудников подрядных организаций, два представителя СМИ и два человека, связанных с проведением соревнований.

Напомним, что за время проведения Параолимпиады среди спортсменов было выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Параолимпийской деревне в японской столице Токио 26 августа были зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом среди спортсменов.