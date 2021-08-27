Бангкок, 27 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Власти Таиланда намерены раздать населению 8,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает газета The Nation.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что на закупку тест-систем власти потратили около 1 млрд батов (около $30,5 млн). Предполагается, что раздача тестов поможет быстрее выявлять COVID-19 у жителей Таиланда и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

По последним данным, в Таиланде с начала пандемии выявили более 1,13 млн зараженных коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в королевстве стали более 10,5 тыс. человек. Отмечается, что рост заболеваемости коронавирусной инфекции в Таиланде связан с распространением штамма «Дельта».