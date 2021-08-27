Пекин, 27 августа, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Китайские военные проведут свои первые межнациональные миротворческие учения «Общая судьба-2021» с 6 по 15 сентября на учебной базе Народно-освободительной армии в уезде Кэшань провинции Хэнань в Центральном Китае, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Mil.ru Солдаты Народно-освободительной армии Китая

В учениях примут участие более 1000 военнослужащих из Китая, Пакистана, Монголии и Таиланда. Они будут охватывать пехоту, быстрое реагирование, безопасность, вертолеты, инженерные, транспортные и медицинские услуги, сказал представитель Министерства обороны КНР Тань Кефэй.

С учетом совместной операции многонациональных миротворческих сил в качестве сценария учений, учения будут способствовать практическому сотрудничеству между странами, предоставляющими миротворческие войска, и укреплению потенциала резервных сил по поддержанию мира для выполнения поставленных задач задач, сказал Тань.

Во время операции будут проводиться учения по разведке поля боя, охранному патрулированию, вооруженному сопровождению, защите гражданского населения и реагированию на эпидемии. Китайские военные будут продолжать расширять свое участие в миротворческих операциях ООН и оставаться непоколебимой силой во имя мира во всем мире, добавил он.