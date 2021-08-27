Сеул, 27 августа, 2021, 04:18 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1841 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Елена Хованская ИА REGNUM Пляж Хаеундае в Пусане. Южная Корея

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Из них 1811 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже вторые сутки подряд в Южной Корее выявляют менее 1900 инфицированных ежедневно, однако в стране продолжает расти число пациентов в тяжелом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 245 158. Также за минувшие сутки в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2265 человек.