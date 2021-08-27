Симферополь, 27 августа, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Власти Крыма считают главным организатором водной блокады полуострова бывшего врио заместителя главы администрации президента Украины Андрея Сенченко, заявил 27 августа журналистам первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — сказал он.

По словам Фикса, бывший украинский чиновник в 2014 году выступил «непосредственным исполнителем» операции по перекрытию Северо-Крымского канала, собирая деньги с украинских предпринимателей, и её «самым главным действующим лицом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Следственный комитет России возбудил дело об экоците (ст. 358 УК РФ) в отношении лиц, причастных к строительству дамбы на территории Херсонской области.